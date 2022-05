easyHotel : Charles Persello nommé directeur financier

Gwenaëlle Pouy intègre easyHotel en tant que responsable du développement et directrice de l’immobilier. " Elle œuvrera à la conception d’un nouveau design durable pour harmoniser les chambres du parc hôtelier avec la nouvelle vision de l’enseigne ".



Gwenaëlle Pouy gèrera aussi les relations avec les financeurs d'actifs immobiliers dans le cadre des opérations de location et cession-bail.



Nommé directeur des opérations, Louis Poisson se concentrera, dans le cadre de l'expansion internationale d'easyHotel, sur le développement d'une plateforme de gestion hôtelière, l'amélioration des opérations des franchisés et la fidélisation des clients.



Louis Poisson a, précédemment, été vice-président des opérations du groupe EQ et directeur des opérations chez Adagio Aparthotels. Il affiche 13 ans d'expérience opérationnelle et internationale dans le segment de l'hôtellerie économique, dont quatre chez Red Planet Hotels.



L'ambition du groupe est de franchir la barre des 100 hôtels d'ici 2026, en propre ou via une franchise.