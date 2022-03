☘ L’Irlande au rythme de la St Patrick ☘

Un weekend de 3 jours est idéal pour se promener dans les rues et ressentir l'énergie de plus de 1 000 ans d'histoire, pour fouler les rues pavées qui résonnent aux sons des musiciens et les parcs du XVIIIe siècle qui accueillent festivals, films et marchés gastronomiques.



Proposez un weekend à Dublin hors-saison à vos clients : de Novembre à Mars, il y a de nombreux musées et sites à visiter, des promenades en ville loin de la foule, le parc Phoenix avec sa nature sauvage à contempler etc.