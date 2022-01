2022, l’Année des Histoires en Ecosse

Sur la côte ouest, visitez le magnifique château de Culzean , perché sur une falaise. Entendrez-vous le joueur de cornemuse du château qui erre dans les couloirs dès la nuit tombée ? On pourrait aussi apercevoir la forme d’une jeune femme en robe de bal se promener, entendre un feu s’allumer ou des cris provenant de la cave…



Stirling et la visite du château , ancienne résidence des rois et reines d’Ecosse, apportera aussi son lot de fantômes. La « Pink Lady » et la « Green Lady », deux dames fantomatiques, erreraient dans les sombres couloirs du château et disparaîtraient aussi rapidement qu’elles apparaîtraient. Au détour d’un couloir, des membres du personnel, des touristes et même un photographe, affirment avoir été témoins de phénomènes paranormaux : des rires, des cris, des chuchotements et même des ombres sur des tirages photos.