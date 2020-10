AC Hotels by Marriott® annonce l’ouverture de son premier hôtel en Suède

Dans les espaces publics, les clients pourront profiter de l’AC Lounge® un espace collaboratif où ils pourront déguster des tapas et des cocktails. Conçu par Living Design, la décoration intérieure est pensée autour d’une palette de couleurs noisette.



AC Hotels compte actuellement plus de 155 hôtels dans le monde. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, la présence de la marque ne cesse de croître avec plus de 15 hôtels actuellement en projet, sans oublier l’implantation à venir de la marque en Slovaquie et en Norvège.