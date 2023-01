AFST - Jean-Claude Rouach : « Un pour tous. Tous pour un ! »

« Les seniors du tourisme racontent »

Initiée par Michel Messager et désormais présidée par Georges Azouze, l'Association Française des Seniors du Tourisme (AFST) regroupe près d’un millier de professionnels du tourisme - seniors en retraite ou en activité - tous secteurs confondus. Une petite centaine de ces membres ont participé à la rédaction d’un ouvrage qui regroupe des témoignages et des anecdotes de celles et ceux qui « ont fait le tourisme ». Dans cet ouvrage, un mot s’impose : « passion ». Passion d’un métier de rencontres et de partages qui, disent-ils, leur a appris à rêver, à se dépasser, à faire face à l’imprévisible. Seniors grands voyageurs, ils disent aussi que le plus beau des voyages est celui qu’ils n’ont pas encore fait.

En cette fin d’année, TourMaG.com vous propose une sélection de ces témoignages qui illustrent la rapide et spectaculaire évolution opérée en quatre petites décennies dans les métiers du tourisme. Aujourd'hui, le récit de Jean-Claude Rouach, ancien président de l’APSAV et du SNAV.

« En avril 1979, je quitte la présidence de l’APSAV - la caisse de garantie financière des agents de voyages - et suis élu à la présidence du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV, aujourd'hui Les Entreprises du Voyage, ndlr).



A mon arrivée, je trouve dans la corbeille un très gros litige avec notre compagnie nationale « Air France ».



Notre interlocuteur à la compagnie est Pierre Sautet, l’homme qui a inventé les Vols Vacances sur les DOM-TOM.



En quoi consistaient les Vols Vacances ? Avions remplis au maximum, sièges étroits, pas de service, « boite- repas » sur les long-courriers à prendre à l’embarquement et surtout commission réduite à 5% alors qu’à l’époque nous étions à 8%.



Enfin et, cerise sur le gâteau, une publicité privilégiant la vente directe ! Une low cost avant l’heure.



De nombreux angles d’attaque sont étudiés pour faire plier la compagnie et la ramener à une politique « normale ».



La situation est suffisamment grave pour que le boycott soit même envisagé, mais toutes les agences n’auraient pas suivi et de plus, cela aurait été illégal.



A l’époque, les seuls moyens de communication avec nos adhérents étaient le courrier, le téléphone et, pour les grosses agences, le télex.



Il nous fallait trouver une réplique qui fasse l’unanimité dans nos rangs, qui soit facile à mettre en place par l’ensemble des adhérents et qui reste discrète.



Nous avons donc décidé de demander que chaque point d’émission aérien émette chaque jour au moins un « billet haute contribution volé sur Air France »... sur un billet de compagnie étrangère. Tout cela dans la confidentialité la plus totale.



En secret, les responsables, les présidents de région se chargent de faire passer le message à leurs membres. Tous les adhérents, y compris les réseaux, ont participé, à l’exception de Wagons-Lits.



Cela a été un succès extraordinaire !

AFST - Monique Zimmer : « Chine années 80, c’était patience et longueur de temps » Au bout d’une semaine, je reçois un appel du président d’Air France qui me dit : « Nous avons un problème ».



Je fais l’étonné et il invite le Bureau du SNAV à venir prendre un petit-déjeuner au siège de compagnie qui, à l’époque, était à Montparnasse.



Nous nous étions attaqués au nerf de la guerre : la trésorerie de la compagnie. Un billet par jour et par agence passant par le clearing inter compagnie avait atteint des sommes importantes qui étaient un manque certain dans la comptabilité du transporteur national.



Après discussions sur nos litiges, une solution a été trouvée qui nous donnait entière satisfaction, à savoir :



- Publicité des Vols Vacances intégrant les agents de voyages ;



- Commission normale à 8% aux agences ;



- Arrêt des Vols Vacances lors de la saison suivante pour « essai non concluant ».



En contrepartie, nous nous sommes engagés au secret absolu. Il n’était pas question que la compagnie nationale perde la face !



Aucun communiqué : nos membres ont été discrètement informés verbalement de notre victoire avec interdiction d’en parler.



Le secret a été respecté. Et il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu, mais j’avais acquis le respect de la part d’Air France, ce qui m’a beaucoup servi dans la suite de nos relations.



Après 42 ans, il y a maintenant prescription... ».



Jean-Claude Rouach, ancien président de l’APSAV et du SNAV

Pour aller plus loin, vous pouvez également lire tous les témoignages dans l'ouvrage « Ils ont fait le Tourisme : Anecdotes et témoignages de celles et ceux qui ont fait le Tourisme » , disponible sur Amazon (Broché, 9,50€).



Résumé : 1000 professionnels du Tourisme tous secteurs confondus sont regroupés dans l'Association Française des Seniors du Tourisme (AFST). Au menu de cette belle association : convivialité, partage, rencontres, tutorats en faveur des jeunes entrepreneurs du secteur, actions de solidarité.



A travers cet ouvrage réalisé par une centaine de membres de l'AFST, un mot s'impose : la passion. Passion d'un métier qui, disent-ils, leur a appris à rêver, à se dépasser, à faire face à l'imprévisible et même à affronter des dangers physiques.



