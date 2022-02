ALL : Sixt devient partenaire d'Accor

SIXT et Accor annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique.



En louant une voiture chez SIXT, les clients Accor gagneront désormais des points dans le cadre du programme de fidélité ALL (Accor Live Limitless) : de 200 à 500 points Rewards. Ces points iront s’ajouter à ceux déjà acquis.



Regine Sixt, Directrice du marketing international de Sixt SE a déclaré dans un communiqué : « Deux groupes de premier plan dans le secteur du tourisme unissent leurs forces afin de réaliser des synergies et pérenniser leur croissance. SIXT sera à l’avenir le partenaire de mobilité privilégié des membres de ALL. »