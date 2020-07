APST : Bonne nouvelle pour le tourisme, pas de faillites en cascade...pour le moment !

TourMaG.com - Donc vous craignez les mois et les années qui viennent ?



Emmanuel Toromanof : Non pas à cette échéance. Je crains les années qui viennent, il y aura des défaillances sans doute dues à la crise du covid-19, mais non je ne crains pas les mois qui arrivent.



La zone de danger sera plutôt l'année prochaine peut être même l'année d'après en 2022, même si je ne sais pas quand cette crise se terminera.



Certes le secteur est sous respirateur, mais nous parlons d'une industrie composée de TPE-PME qui sont très réactives et flexibles. Dès qu'elles ont la nécessité de limiter les charges, elles peuvent le faire très rapidement par rapport à des entreprises plus grosses.



Le secteur a vu passer beaucoup de crises, il en connaîtra d'autres malheureusement, et il a une forte capacité d'adaptation.



TourMaG.com - Malgré le débat sur le virage non pris par la profession sur la production française, vous trouvez que les acteurs sont et ont été réactifs ?



Emmanuel Toromanof : Attendez, cela fait vingt ans que j'entends que la profession doit disparaître, qu'internet supplantera toutes les agences. Sauf qu'il y a toujours le même nombre d'opérateurs et de points de vente, le métier a évolué en s'appropriant le web.



Nous ne pouvons pas dire que la profession ne s'est pas adaptée aux nouveaux besoins. Il y a sans doute des exceptions, mais dans l'ensemble, l'industrie est dynamique, avec un flot de nouvelles créations.



Pendant le confinement et même encore aujourd'hui, nous avons de demandes de garantie de la part de nouveaux acteurs.



Nous travaillons pour une profession dynamique, c'est plutôt ce point qu'il faut soulever, au lieu de relayer continuellement ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter.