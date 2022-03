Appli mobile TourMaG



ASSUREVER relance son TROPHEE 2022, Les « Retrouvailles des Héros »

Participez au challenge de vente et remportez votre place pour une destination de rêves.

Lundi 7 Mars 2022

Le TROPHEE ASSUREVER 2022



Ca y est ! Le TROPHEE ASSUREVER 2022 « Les retrouvailles des héros » est lancé auprès de toutes les agences de France et des DROM COM qui souhaitent remporter leur place au prochain TROPHEE ASSUREVER 2022.



La destination fera notamment suite aux Japon, Brésil et à l’Afrique Australe, gageons que ce voyage sera aussi « waouh » que les précédents !





Cette année encore ASSUREVER assure vos voyages et donne sa chance à chacun de vous pour remporter votre place pour un somptueux voyage !



Le principe est simple : boostez vos ventes !



Toutes les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 seront comptabilisées et proratisées au nombre de vendeur de l’agence (ventes sur les produits Individuels et sur les produits Groupes).



Pour participer, et tenter d’être parmi les 3 meilleures agences de chaque région commerciale, il vous suffit de vous inscrire via le lien suivant :

Cette année, une nouvelle destination prestigieuse a été choisie pour récompenser les meilleures agences de Métropole et d’Outre-Mer et pour enfin nous retrouver entre « Héros » : la Californie !



Du 21 au 26 novembre 2022, 50 chanceux s’envoleront vers Los Angeles et Palm Springs pour vivre The American Dream ! Près de 500 agences se sont déjà inscrites, alors inscrivez vite votre agence via ce lien :



Chaque agence inscrite recevra régulièrement ses chiffres et son classement.



Alors êtes-vous prêt ?! LET’S GO !

A propos d’ASSUREVER

Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.

Contact

trophee@assurever.com







