ATC Corse : "Notre stratégie de communication prendra un nouvel élan en juillet !" L'interview de Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de Agence du Tourisme de la Corse (ATC)

Face à l'impatience légitime des professionnels, Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'ATC, adopte la politique du step by step. Elle lance « Corse, destination confiance », pour rassurer résidents et estivants. La réassurance sanitaire est notre fil rouge dans un premier temps. Avec une marque territoriale à la clé pour rassurer touristes, résidents et salariés. En même temps la promotion se fait également à travers une campagne très offensive à la TV et sur le digital.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 21 Juin 2020

TourMaG.com - Les pros du tourisme corse se plaignent de la stratégie de communication de la Corse face aux destinations Européennes. Que leur répondez vous ?



Marie-Antoinette Maupertuis :"Je comprends la légitime inquiétude des professionnels insulaires lourdement impactés par la crise du COVID-19 et une nouvelle fois, je souhaite les rassurer en leur disant que l’ATC est à leur côté.



Chez nous, comme vous le savez, le poids du tourisme est plus important qu’ailleurs. Il est le premier levier économique de l’île. Il faut savoir que le secteur représente 33% du PIB contre 7.4% pour la moyenne nationale.



Derrière les chiffres, ce sont des milliers de familles insulaires organisées en TPE et PME qui ont investi dans des infrastructures touristiques (hôtels, restaurants, activités de pleine nature).



Et aujourd’hui, leur manque à gagner est conséquent.



Au-delà des mesures d’urgence que nous avons mises en place avec la Collectivité Territoriale de Corse (CDC), l’ATC déploie un plan de communication conséquent. Nous avons décidé d’adapter notre message. En construisant un nouveau message : « Corse, destination confiance ».



Pour répondre plus spécifiquement à votre question et dans le détail, depuis le 9 juin dernier, des spots télévisés sont programmés tout au long du mois sur les chaînes nationales à des horaires de grande écoute.

"La réassurance sanitaire est notre fil rouge dans un premier temps..." La réassurance sanitaire est notre fil rouge dans un premier temps. Avec une marque territoriale à la clé pour rassurer touristes, résidents et salariés.



Au même moment, la promotion se fait également à travers une campagne très offensive sur le digital. Et je peux dire aujourd’hui que les premières tendances sont encourageantes. "



TourMaG.com - Puisque les réservations ont fortement repris dans les transports. Sans oublier que d’autres actions marketing suivront. -La problématique des transports, des prix et de l’accès à l’île de beauté explique-t-elle ce flottement selon vous ?



Marie-Antoinette Maupertuis : "Comme je vous le disais dans mon propos liminaire, les signaux de reprise sont là. Et notre île gagne des parts de marché. Pour exemple, avec une vente d’un billet d’avion sur quatre actuellement, la Corse devient la destination la plus vendue en France !



Tout porte à croire que faire de la Corse « une valeur refuge » est une option gagnante. Je m’explique : cet été, les touristes cherchent à fuir les villes et misent sur des lieux de villégiature sécurisés, proches de chez eux mais dépaysants après 2 mois de confinement.



La Corse en fait partie et c’est toujours « La plus proche des îles lointaines ». Nous pensons que les réservations vont s’amplifier dans les semaines à venir. Nous faisons tout pour cela avec les offices de tourisme de Corse et l’ensemble des professionnels de la chaîne touristique.



TourMaG.com - Certains opérateurs Corses, et non des moindres estimaient que l’exigence d’un green pass n’était pas pertinente compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Qu’en pensez-vous ?



Marie-Antoinette Maupertuis :"Là encore, personne ne veut jouer la politique du pire. Mais vous comprenez bien qu’il était de notre responsabilité d’élus de faire des propositions, alors que le déconfinement n’était pas encore annoncé, pour anticiper et permettre la saison touristique tout en assurant la sécurité des visiteurs et celle de la population.

:"La haute saison n’en est qu’à ses débuts..." D’où la notion de « Green pass » avec toujours cette volonté de trouver un point d’équilibre entre sécurité sanitaire et reprise économique.



Cette proposition n’a pas été retenue en Corse mais elle était bonne puisque depuis retenue dans les régions ultramarines.



Ce type de réflexion a été mené dans de nombreuses destinations insulaires en Europe : Sardaigne, Sicile, Malte, Islande et d’autres ont vu dans le passeport sanitaire la meilleure des garanties pour continuer à vivre du tourisme.



Enfin, d’un mot, disons-le clairement : le débat médiatique autour d’un « green pass » a été principalement Corso-Corse. En aucun cas cela n’a empêché les touristes de réserver et d’acheter leurs billets dès lors que les transports aériens ont repris normalement ! "



TourMaG.com - La haute saison en Corse a l’air plombée au niveau des réservations. Pensez-vous qu’on pourra encore renverser la tendance ?



Marie-Antoinette Maupertuis :"La haute saison n’en est qu’à ses débuts. Ne noircissons pas le tableau alors que les frontières viennent à peine de ré-ouvrir et que la clientèle étrangère, à commencer par nos cousins Italiens, nos amis Belges ou Allemands, impatients de se rendre chez nous.



Le bilan sera fait en temps et en heure. D’autant que pour cette année 2020, l’ATC va faire une grande campagne de communication pour promouvoir les atouts de l’arrière-saison qui chez nous est carrément magique.

« Safe corsica » qui se rajoute à l’île de Beauté... En clair, rien n’est joué ! L’optimisme est de mise même si nous serons vigilants sur tous les indicateurs. Et nous nous sommes préparés avec tous les acteurs de l’écosystème touristique, pour faire en sorte que la saison se passe de la meilleure façon qui soit.



Encore une fois, tout le monde a besoin de se ressourcer, de respirer…il y a eu assez de stress cette année ! Donc carpe diem in Corsica. "



TourMaG.com - Quel dispositif avez-vous prévu et quelle est votre stratégie en direction du continent pour nous faire préférer la Corse ?



Marie-Antoinette Maupertuis :"Notre marque est unique « Safe corsica » qui se rajoute à l’île de beauté. Nous misons sur la différence qui, comme chacun sait, enrichit : une île, une montagne dans la mer, un environnement exceptionnel, une identité et une culture fortes.



Un sens du partage et de l’hospitalité. Des projets d’étalement de la saison voient le jour. Notamment avec Wintermed (la Méditerranée en Hiver) qui associe différents Etats Européens avec l’ATC comme cheffe de fil des communications à venir.



A l’offre patrimoniale également avec un tourisme transformé en vecteur de l’identité Corse. A la découverte et à la protection de nos espaces naturels. Ou encore à la relance du secteur tourisme d’affaires, un secteur où notre île joue déjà une très belle carte.



Notre stratégie prendra donc un nouvel élan en Juillet. Ces quelques éléments en sont les prémices."

