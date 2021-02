L'Agence de Tourisme de la Corse élargit son offre et mise sur la réassurance sanitaire

Corse, destination confiance

Les Corses redécouvrent la Corse

vendre

Sur le court terme, nous misons suravec un budget abondé qui s’élève en 2021 à 6,3 millions d’euros. A la clé,. L’enjeu est d’être visible dans un univers qui devient hyperconcurrentiel.L’année dernière, nous avons mis le cap sur la réassurance sanitaire avec ce mot d’ordre «».Le retour d’expérience nous enseigne que le message délivré était approprié. A la sortie du premier confinement, la Corse était la destination la plus vendue sur le marché français. Aussi,en partenariat avec les offices de tourisme et les socioprofessionnels.Au-delà, de nouveaux parcours touristiques sont à découvrir pour ceux qui veulent s’activer après une succession de confinements et couvre-feu, la détente dans des espaces préservés voire confidentiels comme l’authenticité de nos productions seront aussi des vecteurs puissants d’attractivité.La mise en place deL’objectif est clair : rassurer les touristes comme les résidents. 200 professionnels y ont déjà adhéré (transporteurs, hôtels, restaurants, Gîtes, TO, acteurs de l’événementiel).En écho à la forte demande des destinations « littorales » et « montagne », « pleine nature » et dont la Corse fait partie, l’ATC accompagne des projets structurants. Sans verser dans un inventaire à la Prévert, citons cequi s’adresse aux amateurs de cyclotourisme, qu’ils soient sportifs confirmés ou simples hédonistes, avec et c’est une nouveauté, leLe second est laet des nombreux ouvrages d’art que son réseau comporte, comme ce pont Eiffel en plein cœur de l’île.Enfin un itinéraire labellisé par le Conseil de l’Europe « la Via Sancti Martini » aura bientôt sa déclinaison corse, reliant tous les villages et hameaux de l’île où l’on peut trouver une église dédiée à Saint Martin de Tours.Nous serons également très présents sur le digital et les réseaux sociaux. En attendant de lancer notre grande campagne de communication, qui sera co-construite avec les territoires.Enfin, le principe selon lequel «» figure au programme.Nous travaillons main dans la main avec les opérateurs locaux et les offices de tourisme.Concrètement, la Corse va mettre en valeur à la fois son offre de printemps, ainsi que les expériences sur les territoires. Le tout sur fond de réassurance sanitaire évidemment.L’ATC entend aider les intermédiaires de voyages à «» la destination Corse. Et pour y parvenir, tous les moyens seront déployés. A commencer par les désormais incontournablessans oublier les traditionnelsPour la saison 2021, nous avons multiplié les supports. Cette diversité est une force. Le rayonnement de notre territoire n’en sera que plus grand.Dans ce droit fil,, ne l’oublions pas, demeure une filière sur laquelle nous poursuivons nos efforts. La proximité de l’île avec de grandes régions économiques et le dépaysement proposé à vol d’oiseau sont des cartes à abattre.Seul bémol : on sait, au regard de la tendance nationale, que ce secteur, plus que d’autres, sera fortement impacté. Peut-être sera-t-il un peu plus long à redémarrer.Mais il fait partie des différents leviers que l’ATC espère actionner, car depuis 5 ans notre activité MICE s’est fortement développée.Ainsi, par exemple,Je n’oublie pas le nécessaire soutien à la prospection commerciale via des participations à différents workshops MICE. Ce dispositif est prévu. L’ATC se projette déjà dans l’après : au-delà de la saison 2021, celle de 2022 est dans la ligne de mire.