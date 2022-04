Accor et Ennismore vont ouvrir plus de 1300 hôtels JO&JOE en Chine

« En association avec Ennismore et Funyard, entité chargée des partenariats au sein du groupe Country Garden, Accor va déployer une expérience de voyage d’un nouveau genre dans des hôtels non standardisés, inspirants et respectueux de l’environnement, qui accueilleront tant les visiteurs que les habitants des destinations. Les différents caractères, idées et talents s’y mêleront pour exprimer toute l’âme de la marque JO&JOE », déclare Gary Rosen, Directeur général, Accor Grande Chine.



Accor Grande Chine a récemment franchi le cap des 500 hôtels et de nombreuses ouvertures sont prévues pour 2022 annonce le groupe hôtelier.



Les premières adresses JO&JOE en Chine continentale seront dévoilées cette année, avec davantage de détails d’ici cet été, indique encore Accor. JO&JOE exploite actuellement des établissements en France, en Autriche, en Colombie et au Brésil.