Accor et Groups360 lancent un outil de réservation pour les groupes fin 2021 sur le site meetings.accor.com

Accor et Groups360 lancent une solution de réservation pour les groupes : GroupSync. Elle permettra d'accéder en temps réel aux tarifs et disponibilités des chambres et espaces de réunions dans tous les établissement du groupe.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 19 Octobre 2021

GroupSync, une solution cloud de Groups360, qui permet d’effectuer en ligne, pour l’ensemble du portefeuille Accor à travers le monde, des réservations de groupe instantanées.



D'ici la fin de l'année 2021, cet outil sera intégré au site



La solution GroupSync Engage, opérationnelle début 2022 permettra elle, de réserver en temps réel des espaces de réunion directement depuis le site internet de l’hôtel.



« GroupSync Engage permettra à Accor de mieux servir ses marchés internationaux, en offrant aux organisateurs la possibilité de réserver non seulement des espaces de réunion, mais aussi des blocs de chambres, des services de restauration et des outils audio et vidéo de pointe, le tout lors d’une même transaction en ligne », déclare Kemp Gallineau, Directeur général de Groups360.



Accor proposera la solution GroupSync de réservation de chambres dans la majorité de ses 5 200 établissements.



Les adresses Accor seront également présentes sur la marketplace GroupSync. Les hôtels du groupe auront par ailleurs la possibilité de choisir GroupSync Optimize pour gérer les blocs de chambres et les forfaits logement.



Cette solution permettra par ailleurs d’offrir, sur certains marchés, des bons d’achat et des chèques-cadeaux des marques Accor.



"Les premières entreprises à avoir déployé GroupSync Optimize pour la vente d’hébergements et de bons d’achat ont constaté un bond de 25 % de leur chiffre d’affaires" indique un communiqué de presse.

