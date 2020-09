Accord NDC Amadeus - Air France : "Ils se sont entendus pour que ce soient les agences qui paient", selon F. Dariot (BDV.fr)

Troisième et dernier point, et là c'est la cerise sur le gâteau : déployer la NDC d'Air France chez Amadeus coûte de l'argent, le GDS ne va pas travailler gratuitement, donc ils attendent que les agences paient ce coût de distribution.



TourMaG.com - Quand on interroge Amadeus, la réponse est : "ce n'est pas l'agence qui paiera la surcharge, mais le client final". D'ailleurs connaissez-vous le montant de cette surcharge ?



Fabrice Dariot : Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas NDC touchent le tarif Air France à + 24 euros.



Ils vont faire une cote mal taillée de quelques euros... D'ailleurs quand on leur demande quelques euros... ils ne le savent pas. On ne peut pas leur faire dire ce que représente "quelques". Dans nos métiers, 3 ou 4 euros ça compte. Ils sont très flous !



Tout ce que je peux dire c'est que le AirFrance.fr et le AirFrance.com qui sont des concurrents n'auront pas ces quelques euros. Avant même de prendre notre commission pour pouvoir vivre, nous serons déjà plus chers que le site maison AirFrance.fr.



Nous serons peut-être obligés de déduire cette surcharge pour rester compétitifs, il n'est pas dit que le client paie à l'arrivée.



En en plus la compagnie nous annonce que, si on trouve que la NDC Amadeus est trop chère, il n'y a qu'à prendre d'autres distributeurs...