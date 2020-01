Action-Visas étoffe son offre eVisas

Depuis quelques années, la tendance est clairement à la dématérialisation du visa et de nombreuses destinations optent pour ce système de délivrance en ligne.



Conscient de l'apport que cela apporterait aux ventes des agences, ces dernières pouvant ainsi proposer à leurs clients un service tout compris évitant le lourd fardeau des formalités en ambassades, Action-Visas a, depuis le début de cette tendance, proposé son expérience et ses solutions simplifiées, réunissant confort, sécurité et rapidité, le tout en langue française, afin de répondre à une demande croissante.



Avec près de 30 destinations eVisas proposées en ligne, le catalogue 2020 s'est enrichi ces dernières semaines et cela continuera tout au long de l'année.