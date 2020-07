Activ’séjours, pour des séjours actifs, sportifs et de pleine nature, totalement sur-mesure !

Ma pépite est en fait un moment de l’année. Il s’agit du début de l’automne dans les Hautes-Alpes.Les couleurs sont magnifiques. La météo est encore très agréable jusque fin octobre et permet de randonner, faire du vélo avec beaucoup de quiétude.Il y a beaucoup moins de monde que l’été et il fait doux et ensoleillé. Je me souviens d’une randonnée en short et t-shirt, au mois d’octobre, sur la montagne de Ceuse. Nous avions l’impression d’être seuls au monde.Je ne propose que des séjours en France. Il y a tant de choses à découvrir. Une des forces de la France, pour moi, est la diversité de ses paysages sur des distances beaucoup plus réduites que dans d’autres pays.La montagne, la mer, les campagnes, les lacs, les rivières, autant de terrains de jeux pour pratiquer des activités de pleine nature.Il suffit souvent de s’écarter de quelques kilomètres des lieux les plus touristiques ou de choisir sa saison pour vivre des expériences dépaysantes.Il faut être bien conseillé pour trouver les meilleurs plans, c’est-à-dire ceux qui correspondent à chaque profil. C’est l’avantage du sur-mesure.