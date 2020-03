Administrateurs et mandataires judiciaires : un numéro vert pour aider les entreprises Dès lundi 23 mars 2020

Face à la propagation du coronavirus, les administrateurs et mandataires judiciaires mettent en place un numéro vert pour les entreprises : 0 800 94 25 64 à partir de lundi 23 mars 2020.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 19 Mars 2020

Les administrateurs et mandataires judiciaires mettent en place un numéro vert gratuit 0 800 94 25 64 qui sera actif à partir de lundi 23 mars.



Initiative conjointe du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) et du ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale des Entreprises et Commissaires à la Restructuration et à la Prévention) et en lien avec le Président de la Conférence Générale des Juges Consulaires, ce dispositif mobilisera dans chaque région la quasi-totalité de la profession pour aider les entreprises à s’approprier et appliquer les mesures de soutien annoncées par le gouvernement pour accompagner les entreprises à faire face à la crise du coronavirus, comme le report des charges sociales et des créances fiscales, le rééchelonnement de crédits bancaires et le déclenchement des mesures de soutien proposées par Bpifrance.



Cette opération nationale dont les détails (horaires, FAQ en ligne sur site cnajmj.fr, e-mail contact...) seront communiqués cette semaine, sera également relayée par les associations de professionnels du redressement des entreprises en difficulté, ainsi que par les juridictions spécialisées.

Pour Thomas Courbe, Directeur général des entreprises, « l’État, avec les services de la DIRECCTE dans chacune des régions, est en première ligne pour accompagner les entreprises à faire face aux difficultés immenses posées par la crise du Covid19. Pour gagner ce combat, nous faisons le choix résolu de la mobilisation collective, comme l’illustre ce partenariat fort avec le CNAJMAJ dont je salue le sens des responsabilités, afin de renforcer l’impact et la réactivité de nos interventions et augmenter le nombre des entreprises accompagnées ».

