Adriana Minchella : "La décision de la DGCCRF est ahurissante et son argumentation faible..."

TourMaG.com - Comment expliquez-vous une telle décision, compte tenu de l’impact qu’elle va avoir pour des dizaines de milliers de Français ?



Adriana Minchella :"Les enquêteurs ont clairement pris position contre les consommateurs et les professionnels.



La décision prise est ahurissante, l’argumentation est faible. Elle feint d’ignorer ce type de comportement alors que nous sommes en présence d’entreprises qui adoptent exactement les mêmes principes de fonctionnement.



On peut conclure que notre justice a les yeux bandés et a fait le choix de se rallier à IATA et aux compagnies aériennes, qui sont en grandes difficultés.



La volonté de l’Autorité a malheureusement été, dès le début, de se débarrasser de cette affaire : trop d’enjeu, trop d’acteurs impliqués, un contexte exceptionnel, etc.



TourMaG.com - Qu’allez-vous faire pour réparer cette injustice et si vous faites appel quelles sont les chances de réussite ?



Adriana Minchella :Nous ne baisserons pas les bras. Après avoir été déboutés avec de tels arguments nous sommes encore plus motivés à nous battre pour que justice soit rendue.



Nous allons porter le débat sur le plan politique pour que les représentants de la nation s’en saisissent et puissent au niveau de la représentation nationale interpeler l’Etat et les ministères concernés afin que cessent ces déséquilibres inacceptables en faveur des compagnies aériennes et de leur représentants.



Comment peut-on réclamer la confiance du client si nous ne pouvons nous battre pour lui et avec lui pour le respect de ses droits et celui des règlements en matière de transport aérien ?



C’est l’affaire de tous et c’est le moment de mettre fin, de façon définitive, à ces agissements mafieux."