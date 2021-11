Aérien : le SCARA dénonce une nouvelle augmentation des redevances

Le SCARA évoque une "Double peine" .



"Les compagnies aériennes qui ont vu leurs recettes diminuer drastiquement sont, encore une fois, lourdement pénalisées pour un service qui ne leur a pas été rendu. (Chute du trafic en 2020 de - 88,8% entre mars et juin et de - 71,8% entre juillet et août qui a entraîné une diminution de 73% des recettes d'exploitation.)" précise le communiqué.



Le SCARA réitère ses demandes exprimées lors de la présentation du budget annexe de la DGAC du 15 octobre 2020 :



- La prise en compte par l'État des charges salariales de chômage technique des contrôleurs aériens, à l'instar de ce qui se fait pour les salariés du privé au titre de la mise en œuvre du chômage.



- Que les dettes liées au financement des services de la navigation aérienne et de la sûreté ne soient pas supportées par les seules compagnies aériennes puisqu'il s'agit d'activités régaliennes.