New York - Newark : la Compagnie inaugure le Lounge&Co

Tous les passagers de La Compagnie disposent d'un accès au lounge dans chaque aéroport avant leur vol.Pour rappel, au sein de l'aéroport d'Orly , terminal 4, les passagers de La Compagnie ont accès à deux lounges avant leur vol :(inclus avec les tarifs Promo et Smart) et(inclus avec le tarif Flex et en supplément pour les tarifs Promo et Smart,25€/passager). Soit 363m² de salons, 101 fauteuil intérieurs et 22 sur la terrasse ainsi que plusieurs espaces expériences (VIP, Business, Famille…).Situé juste à côté de la porte d’embarquement de La Compagnie, les passagers ont accès à l’aéroport international Nice Côte d'Azur – Terminal 2 au lounge Levity.Le Montale lounge à l’aéroport Milan Malpensa – Terminal 1 propose une salle détente, un espace Family et une grande surface dédiée à la restauration avec vue sur le tarmac.