Aéroport de Bordeaux : reprise progressive des plans de vols

En France, vols à destination de :



Paris-Charles-de-Gaulle : la liaison vers ce « hub » est opérationnelle depuis le 11 mai à raison de 2 vols hebdomadaires. Le nombre de fréquences devraient doubler tout début juin puis augmenter de manière constante au cours du mois, à 1 vol quotidien, puis 2. A partir du 24 juin et durant les mois d'été, Air France compte exploiter jusqu'à 3 vols quotidiens entre Bordeaux et Paris-Charles-de-Gaulle



Lyon : plate-forme de correspondance régionale, Air France, va y relancer des vols à partir du 12 juin, pour Bordeaux, 3 fois par semaine. En parallèle, easyJet, relancera cette liaison à partir du 16 juin, également 3 fois par semaine.



Nice : easyJet programme 2 vols hebdomadaires entre Bordeaux et Nice à compter du 16 juin.



Strasbourg : la compagnie Volotea programme 5 vols hebdomadaires à partir du 19 juin.



La Corse : Volotea, dès le 20 juin, prévoit un programme de vols vers Ajaccio, Bastia et Figari à raison de 3 à 5 vols par semaine.



Brest : Prévue initialement début juin, la compagnie Chalair a repoussé la réouverture de cette liaison au 15 juin. Elle prévoit 2 fréquences par semaine.



Montpellier : De manière identique, Chalair programme 2 fréquences par semaine à compter du 15 juin.