Agence RP EVENTS Séjours et Circuits en Bourgogne-Franche Comté

L’Agence RP EVENTS est une agence réceptive spécialisée dans l’organisation d’évènements et conçoit des séjours oenotouristiques en Bourgogne

L’Agence RP Events, qui fêtera en 2022 ses 20 ans, s’est spécialisée dans le domaine de l’évènementiel et du tourisme d’affaire pour les professionnels DMC et MICE.

Nos réalisations ont su satisfaire des marques très haut de gamme parmi lesquels : Hermès, Philippe Morris International, Atol Group, Groupe La Poste, Le Crédit Agricole, Web Help, Robot Coupe, GRDF, Les Grands Chais de France, Daunat, Coca Cola, Retout & Associés,..

Forte de son expérience, l’Agence RP Events a décidé de s’ouvrir aux particuliers.

Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou en individuel, nous mettons tout en œuvre pour créer et concevoir des séjours touristiques adaptés à vos envies.



Dénomination :

Agence RP EVENTS



Date de création :

2002



Garantie :

APST



Immatriculation :

Licence Agence Réceptive IM021160004



Roland Petriccione, est un autodidacte, passionné de sport, et épicurien.

Après une longue carrière dans le monde du spectacle, il s’installe à Beaune en 2000 pour créer sa propre entreprise.



Précurseur dans l’organisation d’évènements, il est un des premiers à créer des activités et animations autour du vin de façon ludique, original et inédit en Bourgogne (La Petite Vadrouille de Bourgogne© concept unique et original en France).



Depuis 2020, Roland Petriccione s’est entouré de deux nouvelles recrues, travaillant en alternance avec l’Inseec de Beaune en spécialisation oenotourisme.



Ensemble, ils ont développé des séjours touristiques autour du vin, de la gastronomie et du riche patrimoine de la Bourgogne Franche Comté.



« L’avantage de notre structure à taille humaine nous permets d’être très réactif et de proposer des séjours sur-mesure des plus simples aux séjours haut de gamme » Roland Petriccione.





● Notre savoir-faire : notre connaissance de la Bourgogne et notre expérience, nous sommes immatriculés en tant qu’agence de voyage, dotée du label Vignobles et Découvertes et cette année 2021, l’agence est en cours de labélisation Qualité Tourisme



● Notre adaptabilité : chacun de nos séjours est créés en fonction de vos envies nous vous proposons les activités les plus adaptés.



● Notre réseau de prestataires : nous considérons que chaque projet mérite le plus grand soin c’est pourquoi nous ne travaillons qu’avec des prestataires reconnus dans leur domaine ayant la passion de leur métier.



● Notre réseau des plus importants vignerons de la Côte Chablisienne, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, et Côte Mâconnaise.







● La Petite Vadrouille de Bourgogne © :

A partir de 10 personnes.



Vivez une véritable aventure à sensations et replongez vous sur les traces du film « La Grande Vadrouille » de Gérard Oury.

Le matin vous jouerez le rôle d’un commando ayant pour mission de traverser la zone occupée pour la zone libre. Pour y arriver, le commando empruntera des sentiers de randonnées, effectuera un parcours VTT, descendra une falaise en rappel et devra faire face à des attaques ennemies armées *. Arrivé en zone libre le commando déposera les armes pour être héliporté en Côte de Beaune.

L’après-midi sera dédiée à l’oenotourisme ! Grâce à nos mini bus haut de gamme et accompagnés par notre œnophile, vous emprunterez la célèbre Route des Grands Crus pour 6 dégustations d’exception à Saint Aubin, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault, Pommard et Beaune.

* Nos armes sont des armes airsofts avec billes biodégradables.



● La Rando Sensation© :

A partir de 4 personnes.



La Rando Sensation© se déroule dans les Hautes Côtes de Beaune : le Cirque du Bout du Monde, un site idyllique, classé « Natura 2000 ». La Rando Sensation vous propose un parcours marche, un parcours VTT, une initiation et descente de falaise en rappel et en option, le survol en hélicoptère des prestigieux Grands Crus de la Côte de Beaune.

La Rando Sensation© se décline en 4 versions s’adaptant ainsi à tous les budgets.



● "De Corton à Montrachet" :

pas de limite de participants.



A vélo ou en 2CV de collection, sillonnez la route des Grands Crus de la Côte de Beaune au départ de la colline de Corton, vous serez accompagné de notre guide oenophile qui vous partagera ses histoires et astuces sur le vin, depuis la vigne jusqu’au verre, en passant par la fabrication, tout en ayant une approche accessible et pédagogique de l’univers viticole.

Vous découvrirez, au fil de la traversée les villages mythiques qui font la renommée mondiale des grands vins de Bourgogne : Pernand-Vergelesses, Savigny-les-Beaune, Beaune, Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Santenay.

Vous emprunterez “Les Champs Elysées“ des Grands Crus blanc : Montrachet / Bâtard Montrachet / Chevalier-Montrachet / Bienvenues- Batard-Montrachet / Criots-Batards-Montrachet.





Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Roland PETRICCIONE

chef d’entreprise

roland@agencerpevents.com

Tel : +33 (0)9 53 85 49 69

Mobile : +33 (0)6 21 65 47 10



Alix BARBIER

Chargée de projets

alix@agencerpevents.com

Tel : +33 (0)9 53 85 49 69



Laura HUCLIEZ

Chargée de projets

laura@agencerpevents.com

Tel : +33 (0)9 53 85 49 69



Pascal WAGNER

Guide Oenophile

contact@agencerpevents.com

Tel : +33 (0)9 53 85 49 69



Siège social : 20 rue Jacques de Molay, 21200 Beaune

Bureaux : 2 allées du clos Bel Air – 71530 LESSARD LE NATIONAL



Site web : www.agencerpevents.com



