Agence Régionale du Tourisme Grand Est : Arnaud Robinet, élu à la présidence Vice-président de la Région Grand Est et Maire de Reims

Quelques mois après l’installation du nouveau Conseil Régional du Grand Est présidé par Jean Rottner, l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ART GE) a installé, ce lundi 13 septembre au siège de la Région à Strasbourg, sa nouvelle gouvernance lors d’une Assemblée Générale suivie d’un Conseil d’Administration.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 14 Septembre 2021

Arnaud Robinet, Vice-président de la Région Grand Est délégué à l’attractivité, à la culture et au tourisme, par ailleurs Maire de Reims a été élu, à l’unanimité, Président de l’Agence par le Conseil d’Administration à l’issue de son renouvellement.



Le nouveau Président de l’ART GE a souligné quil entend renforcer « l’efficacité de l’action volontaire et collective pour assurer dans les meilleures conditions le rebond durable et la performance des acteurs économiques locaux ».



Positionnée sur le déploiement d’un smart tourisme (tourisme intelligent) territorial, l’ART GE orientera ses choix, dans une logique collaborative, en priorisant la façon « dont nous souhaitons, collectivement, que le tourisme soit « consommé » en Région Grand Est, dans le respect de l’environnement et du patrimoine naturel, traditionnel, linguistique, culturel de nos territoires et au bénéfice de la prospérité « durable » de nos entreprises».



Arnaud Robinet est entouré de 56 nouveaux administrateurs et épaulé par un Bureau composé de 7 personnalités fortement contributrices au déploiement de la stratégie touristique régionale.

Un Bureau composé de 7 personnalités Vice-Présidents :

o Odile Ulrich-Mallet, Conseillère Régionale, 1ère Adjointe au Maire de Colmar,

o Henry Lemoine, Conseiller Régional, Maire de Pont-à-Mousson

 Membre de droit : Cédric Gouth, Président de la Commission Tourisme, Vice-Président de Metz Métropole, Maire de Woippy

 Trésorier : Sébastien Muller, DG Maison Le Pic & la Maison de Choucroute,

 Trésorier adjoint : Nicolas Decker, PDG La Cheneaudière & Spa

 Secrétaire : Pierre Singer, Président Sainte Croix Biodiversité

 Secrétaire adjoint : Philippe Verger, Directeur de l’Office de Tourisme du Grand Reims,

