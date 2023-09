Henry Lemoine, nouveau président de l'ART Grand Est

Lors du Conseil d'Administration du 14 septembre 2023, Arnaud Robinet a démissionné de son poste de Président de l' Agence Régionale du Tourisme Grand Est Son mandat a été salué par les membres du CA, qui ont exprimé leur reconnaissance pour son engagement en faveur de la reprise durable du secteur touristique et salué la qualité de sa direction et de sa vision stratégique, en tenant compte du contexte difficile lors de son élection en 2021.de l'ART Grand Est et maire de Pont-à-Mousson, a été choisi à l'unanimité pour prendre la relève., quant à elle, succède à Henry Lemoine au mandat de Vice-Président de l’agence régionale, aux côtés de, conseillère régionale et 1ère adjointe au maire de Colmar.