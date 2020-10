Agents de voyages : vers un mois d'octobre noir et après ?

Malgré un tableau noir, nul ne doute que le tourisme ait un avenir et qu'il repartira, mais en pleine tempête tout le monde fait le dos rond. Après la pluie vient le soleil.



" Il ne manque pas grand-chose pour que ça reparte, les Français ont envie de profiter et de partir. Toutefois, nous demandons au gouvernement de faire plus, " lâche Richard Vainopoulos.



Après le chômage partiel, le fonds de solidarité, le Prêt Garanti par l'Etat et toute une tonne d'aides, les professionnels souhaitent que le gouvernement aille plus loin.



Pour le président de TourCom, il faut " une exonération des charges et un soutien financier. En ce moment, nous avons un moteur, à savoir Bercy, c'est exceptionnel.



Habituellement le ministère de l'Economie nous réclame de l'argent, là il nous en donne. Puis nous avons le frein à main, avec son homologue de la Santé. "



Pour éviter que le moteur explose, il sera nécessaire de faire un choix. Si les exonérations ne sont pas à l'ordre du jour, il est un autre sujet qui reste en suspens : les charges fixes.



" Nous sommes très contents des aides, mais nous avons des loyers importants, donc nous sortons beaucoup d'argent. Nous aimerions être considérés comme les discothèques et ne pas devoir régler les loyers de nos 400 agences, " aimerait Laurent Abitbol.



Il reste donc encore des combats à mener pour les équipes de Jean-Pierre Mas et des Entreprises du Voyage, mais aussi pour les réseaux de distribution.



Après 7 mois d'une crise sans fin, l'objectif n'est plus tant de faire revenir les clients que d'éviter le départ des plus fidèles collaborateurs.



" Ma principale préoccupation est de maintenir le moral de mes équipes. Pour cela j'ai opté pour beaucoup de transparence sur la situation financière du groupe. Puis je leur écris chaque jour en leur partageant des bonnes nouvelles.



J'essaye d'insuffler du positif et d'occuper l'esprit, " confie François Piot, le propriétaire de Prêt à partir.



Une chose est sûre dans cet océan d'incertitude, la covid 19 n'a pas fini de nous enquiquiner. Vous, agents de voyages, comme nous, journalistes et suiveurs, allons devoir s'armer de patience et faire le plein d'énergie.



" A la fin de la crise, nous serons dans la situation d'une ouverture d'agence, de la création d'une ligne aérienne, etc. Il faudra tout refaire.



Nous repartirons de 0, " prédit sombrement le patron de l'Est de la France.



Espérons que la feuille blanche soit livrée au pied du sapin, pour toute la profession.