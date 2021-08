Aides directes de l'Etat à Air Caraïbes, French Bee : "La question va se poser" lance Marc Rochet (podcast)

Concernant la saison été il précise : "Nous nous attendions à réaliser un été moyen plus... nous ne ferons pas cet été là."



" Tous les évènements très préoccupants aux Antilles vont forcément avoir un effet sur le tourisme et les déplacements familiaux. Même si de septembre à décembre traditionnellement la période est de faible activité, là ce sera encore dans quelque chose de plus faible : que faisons nous de nos personnels, comment allons nous nous placer dans le marché... c'est un challenge très difficile auquel soyons clairs nous ne nous attendions pas " a-t-il ajouté.



Concernant l'application du pass sanitaire au sein du personnel des compagnies du groupe, Marc Rochet est clair : "nous allons demander à tous nos navigants le pass sanitaire. Et pour ceux qui ne sont pas en pass sanitaire, nous prendrons les mesures d'entretiens individuels et nous pourrons aller jusqu'à la suspension du contrat de travail comme le prévoit le décret"



Il précise que le personnel métropolitain est vacciné à 80% alors qu'aux Antilles : "nous sommes dans les chiffres aux alentours de 20à 25%. Le vaccin c'est la seule solution de sortie la crise."



Pour le patron d'Air Caraïbes et de French Bee : "soit à la mi décembre les conditions sanitaires seront réunies pour la reprise, et je ne vous cache pas que j'ai des doutes. Nous avons des achat sur noël mais c'est très réduit.



Donc soit c'est la reprise mi-décembre sur les Antilles et la Polynésie soit cela repoussera plus loin et alors la situation sera extrêmement difficile pour nous, pour mes confrères et pour tout le monde".