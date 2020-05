Aides : les guides-conférenciers toujours dans l'attente...

Comme nous ne souhaitons pas que ces guides-conférenciers meurent, j’ai souhaité, avec Muriel Pénicaud, que le Comité Interministériel du Tourisme acte le principe d’un travail sur le traitement des situations particulières des guides-conférenciers salariés privés d’emploi du fait de la crise sanitaire. Nous sommes donc engagés dans ce travail.



Par ailleurs, ceux qui sont indépendants peuvent prétendre au fonds de solidarité nationale, avec un premier étage à 1 500 euros et un deuxième étage jusqu’à 10 000 euros, afin de répondre aux situations les plus critiques. Dans certains cas, ils peuvent être éligibles à un PGE, un prêt garanti par l’État.



Au demeurant, la réouverture progressive des sites et des monuments sera la vraie réponse. Encore faut-il que la clientèle puisse revenir. Il convient de nous coordonner pour ce qui concerne les frontières et de faire en sorte que la clientèle puisse, si la situation sanitaire le permet, revenir et redonner du baume au cœur aux guides-conférenciers."



Franck Riester (Ministre français de la Culture ndlr) et Muriel Pénicaud (Ministre du Travail ndlr) travaillent ainsi sur l'accès au fonds de soutien patrimoine qui pourrait leur être ouverts.



Ce qui fait dire à Sophie Bigogne que " pour une fois la profession existe " auprès des Pouvoirs Publics mais qu'il convient tout de même d'accélérer les décisions...