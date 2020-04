Guides-conférenciers : "Il faut prendre en compte la diversité des statuts pour sauver la profession"

TourMaG.com - Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a fait des annonces concernant les guides-conférenciers indépendants. Pourquoi jugez-vous ces mesures insuffisantes ?



Sophie Bigogne : Pour compenser les pertes des indépendants liées à la crise du coronavirus, le gouvernement a présenté une aide de 1 500 € qui va être financée par un fonds de solidarité (financé par l’État et les Régions, ndlr) .



Les guides-conférenciers sont présentés par Jean-Baptiste Lemoyne uniquement comme des indépendants. Or, la réalité est bien plus complexe.



Nombreux sont ceux qui travaillent en contrats à la mission pour de multiples employeurs.



D'autres cumulent les deux statuts : salarié et auto-entrepreneur. Et ces derniers ne rentrent pas dans les cases pour bénéficier des aides de l'Etat.



C'est pourquoi, lorsque le Secrétaire d'Etat parle des indépendants, cela nous gêne.