Air Austral ajuste son programme de vols

Pour faire face à la crise épidémique et à ses conséquences, Air Austral adapte en quasi temps réel le fonctionnement de son programme des vols. La compagnie se conforme ainsi aux différentes restrictions de voyages édictées par les gouvernements de nombreux pays.



À ce stade et selon les dernières mesures imposées, la compagnie est en capacité de maintenir pour cette semaine, soit du 23 au 29 mars 2020, les liaisons suivantes :



• Paris-Réunion à hauteur de 3 vols par semaine

• Paris-Mayotte à hauteur de 2 vols par semaine

• Reunion- Mayotte à hauteur de 5 vols par semaine



Le détail de ces vols est à retrouver ci-après :



La compagnie rappelle par ailleurs que par décret publié au journal Officiel le 22 mars 2020, des restrictions s'agissant des déplacements effectués en avion entre la Métropole et ses Territoires sont effectives. Jusqu'au 15 avril et sur demande du gouvernement, seuls les déplacements répondant aux 3 critères ci-dessous seront autorisés :



• Déplacement pour motif familial impérieux

• Déplacement pour motif de santé impérieux

• Déplacement professionnel ne pouvant pas être différés