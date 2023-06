Air Caraïbes, French Bee : Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet passent la main

Quel parcours en vingt ans, fait de passion et de réussites grâce à tous nos personnels que je remercie, grâce à Jean-Paul Dubreuil, à sa famille !



Cela a été pour moi un honneur de participer aux nombreux challenges qui ont été les nôtres, et sont ceux du transport aérien. J’avais coutume de dire : le changement c’est tout le temps !



Est donc venu celui d’une nouvelle équipe. Christine saura porter encore plus haut nos ambitions, pour la satisfaction de nos clients et pour mieux servir en particulier nos destinations de l’Outre-mer. Je lui souhaite le plus grand succès.

Je suis heureuse d’intégrer aujourd’hui un groupe à taille humaine, familial, et reconnu dans le Transport aérien. Je suis également impatiente de prendre mes fonctions, de rencontrer et d’échanger avec les différentes équipes des compagnies pour bien comprendre les spécificités de chacune des entreprises. Je me donne ce temps de l’écoute et de l’observation avant de définir mes priorités et mon calendrier d’actions après la rentrée

"Avec cette nouvelle équipe de Direction, c’est une page générationnelle qui se tourne. Une équipe évidemment admirative du travail accompli par Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet sur les 20 ans de leur collaboration. Une équipe qui portera à son tour de nouvelles ambitions et de nouveaux développements"

Cette transmission vers une nouvelle génération s’accompagnera dans le même tempsLe groupe Dubreuil s’est appuyé sur le cabinet Heidrick & Struggles pour rechercher le meilleur profil pour former un nouveau binôme avec Paul-Henri Dubreuil - comme ce fut le cas sur ces 20 dernières années entre Jean-Paul Dubreuil et Marc Rochet.Et le choix s'est tourné vers Christine Ourmières-Widener Marc Rochet a commenté : «Christine Ourmières-Widener a de son côté déclaré : «. »Marc Rochet qui a rejoint Air Caraïbes en 2003 reste Président des structures du pôle sur un quadrimestre et accompagnera Christine sur cette période de passation.Au 31 octobre, Christine Ourmières-Widener deviendra Présidente-directrice générale des entreprises Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo.Marc Rochet sera alors nommé Administrateur chez GDA et dans les compagnies pour continuer à apporter son expertise sur un secteur qu’il connait par cœur.conclut le communiqué de presse du Groupe Dubreuil.