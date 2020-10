Air Caraïbes ajuste son plan de vol vers la République Dominicaine et Cuba

A mesure que les restrictions tombent les plans de vol s'ajustent.



Si le 15 septembre dernier, Air Caraïbes se voulait optimiste, le ton à un peu changé.



Il y a un mois, il était annoncé la reprise des vols vers la République Dominicaine et surtout à destination de Punta Cana à compter du 17 octobre et à raison de 2 liaisons hebdomadaires les lundis et samedis.



Air Caraïbes annonce dorénavant le report de ses vols au départ de Paris-Orly vers la capitale de la République Dominicaine, Saint Domingue, à la mi-février.



Toujours dans les Caraïbes, Cuba se retrouve privée de vols.