Air Europa annonce des nouvelles fréquences supplémentaires à partir du mois de décembre 2023.

En raison de l'arrivée de deux Boeing 787-9, nous aurons deux avions supplémentaires dans notre flotte. Nous souhaitons vous informer des fréquences supplémentaires à partir du mois de décembre 2023.



Rédigé par Air Europa le Lundi 16 Octobre 2023

Les fréquences supplémentaires sont les suivantes :



Bolivia : Santa Cruz de la Sierra

5ème rotation vers la Bolivie opérant le samedi, débutera le 23 décembre 2023.



Equateur : Quito /Guayaquil

5ème rotation vers l'Equateur opérant le mercredi (la nuit de mardi à mercredi) débutera le 20 décembre 2023.



Paraguay : Asuncion

6ème rotation du 17 décembre 2023 au 28 janvier 2024 inclus.

À partir de l'hiver (23 avril) nous avancerons l'horaire Asunción-Madrid pour arriver à MAD tôt le matin.



New York

5ème rotation JFK les jeudis du 21 décembre 2023 au 04 janvier 2024 inclus.



Panama :

6ème rotation débutera le lundi 28 décembre 2023.



Colombie : Medellin

6ème rotation débutera mercredi 13 décembre 2023.



Brésil : Salvador de Bahia

3ème rotation le mardi, du 12 décembre 2023 au 23 janvier 2024 inclus.



PS/ les vols sont opérés au départ d’Orly via Madrid avec des transits compris entre 2h30 et 3h30



Petit – déjeuneur : Air Europa & PROMPERU (OT Pérou) ont organisé ensemble un petit-déjeuner pour présenter les dernières nouveautés du Pérou et de la compagnie Air Europa.

L'évènement s’est tenu au Cercle France Amérique à l’hôtel Marois à Paris, lieu rempli d’histoire. Les participants ont pu assister à la présentation de Mme Elva Yañez, directrice adjointe de Tourisme Réceptif à PROMPERÚ Lima et Rosario Pajuelo, directrice de PROMPERÚ en France, qui ont annoncé de bonnes nouvelles sur la destination et les dernières nouveautés ainsi que Vincent Verdonck Responsable commercial d’Air Europa France qui a présenté la compagnie Air Europa ; ses vols en Boeing 787, les fréquences quotidiennes vers LIMA et les caractéristiques de son produit adapté aussi bien à la clientèle loisir ou d’affaires.



35 agents de voyages regroupant des vendeurs, des tours opérateurs, des groupistes ont assisté à cet évènement.



Après la présentation, un tirage au sort d’un billet d’avion pour 2 personnes Paris-Lima-Paris sur Air Europa a été organisé pour les participants.

A propos d'Air Europa Tous nos avions long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

Ce sont des avions de dernières générations qui offrent un confort cabine optimal avec une Classe affaires en fauteuil lit et en configuration 1/2/1 idéale pour les voyages d’affaires.



La classe économique est équipée d’un système audio/vidéo avec les dernières nouveautés du moment.



Contacter Air Europa Helpdesk :

+33 (0) 142650800



Réservations Email :

Email:



Service commercial :

Email :



Service groupe :

Email :



Réservations :

58-A Rue du Dessous des Berges

Heures d’ouverture réservations

58-A Rue du Dessous des Berges

Heures d'ouverture réservations

9h00/17h00

