Air France KLM : MisterFly certifié pour la nouvelle version des API NDC

Grâce à l’intégration et à la certification de cette nouvelle version, MisterFly proposera également plus d’informations sur les produits et services disponibles à bord comme le wifi, le choix du siège, les repas. Par ailleurs, un accès direct à plusieurs gammes tarifaires sera également à disposition des clients.



Nicolas Brumelot, CEO et co-fondateur de MisterFly, précise : « Cette nouvelle avancée NDC avec le Groupe Air France KLM témoigne du savoir-faire technologique du groupe MisterFly qui permet d’adopter rapidement les changements dans les modes de distribution des compagnies aériennes et illustre l’esprit de partenariat dans ses relations avec les transporteurs pour la distribution de leurs offres ».