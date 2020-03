Air France prévoit l’annulation de 3600 vols en mars 2020

Air France-KLM vient de présenter ses résultats pour le mois de février 2020 qui font état d'une baisse du nombre de passagers de -0,5%, pour un trafic en retrait de 0,7% et une coefficient d'occupation à -2,5 points.



Le trafic de février 2020 reflète essentiellement l’impact de l’annulation de tous les vols de et vers la Chine et l’impact initial du COVID-19 en Asie, indique dans un communiqué de presse le groupe. Sur l'Asie le nombre de pax transportés est en recul de 24,5%.



Le réseau court et moyen-courrier est lui aussi en baisse de -3%.



En revanche l'Amérique du Nord (+13,7%), l'Amérique du Sud (+6%), la zone Afrique-Moyen Orient (+8,7%) et les Caraïbes (+1,8%) ont affiché des hausses, en nombre de passagers.



Pour le mois de mars, les perspectives ne sont pas au beau fixe.



Le groupe annonce qu'Air France prévoit à ce jour l’annulation de 3600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial de -13% des capacités sur le réseau long courrier, -25% sur le réseau européen et -17% sur le réseau domestique.