Air France recevra son premier Airbus A220-300 en septembre

A son arrivée, il sera utilisé pendant plus d’un mois pour former les personnels navigants de la compagnie, dont certains ont débuté dès l’été dernier le processus dit de « qualification de type ».



L’Airbus A220 d’Air France pourra accueillir 148 passagers dans une cabine configurée en 3-2. Chaque siège sera équipé de ports USB A et C, et les clients disposeront d’un accès au wifi depuis leurs appareils personnels.