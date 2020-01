Air France suspend ses vols vers la Chine

Suite à l'épidémie de coronavirus et aux mesures sanitaires mises en place pour les autorités chinoises et internationales, Air France avait annoncé dans un premier temps des ajustements dans ses programmes de vol.



Finalement la compagnie a pris la décision de suspendre tous ses vols vers et depuis la Chine.



" Air France assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés " indique t-elle dans un communiqué.



Le 22 janvier 2020, elle avait déjà suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols à destination de Wuhan.



Les clients ayant une réservation à destination ou en provenance de Chine pour des départs jusqu'au 29 février 2020 inclus peuvent reporter leur voyage jusqu'au 31 mai 2020 ou demander un remboursement, sans frais.



Un peu plus tôt dans la journée les syndicats de PNC (CGT, UNAC) avaient " demandé à Air France de suspendre ses vols vers la Chine à cause du coronavirus ", selon France Info, comme l'ont déjà fait British Airways, Lufthansa ou encore Iberia.