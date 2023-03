Air Mauritius change d'aéroport londonien

Un déménagement qui permet de passer la ligne en quotidienne, au lieu de 5 vols par semaine.



Une liaison assurée en Airbus A350-900 et l'A330-900neo dans une configuration de classe Affaires et de classe Économique.



" Cette décision stratégique permet à Air Mauritius de répondre à la demande croissante sur cette route historique tout en utilisant ses types d'avions les plus respectueux de l'environnement. L'aéroport de Londres Gatwick est situé au sud du centre de Londres et est facilement accessible.



Par exemple, le service de train Gatwick Express relie l'aéroport de Londres Gatwick à la gare de Londres Victoria en seulement 30 minutes, " poursuit le PDG de la compagnie.