Effectif immédiatement, Air Transat accepte de devancer les vols des clients qui sont à destination et qui désirent revenir plus tôt sans frais et sans différence de prix sous réserve de disponibilité sur ses vols.



Les agents de voyages sont invités à contacter le Help Desk au 0 820 000 649 pour plus de détails sur la procédure à appliquer.