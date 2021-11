Air Transat : découvrez le programme pour 2022 au départ de la France

Nous reconstruisons activement notre réseau historique, grâce à une flotte moderne et polyvalente qui nous permet de répondre à l’augmentation de la demande attendue en 2022,

L'aérien déploie à nouveau ses ailes !Alors que les frontières du Canada ont rouvert avant les USA, " explique Cyril Cousin, le directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne chez Air Transat. Dans les faits et au plus fort de la saison, le transporteur prévoit de proposer deux vols quotidiens entre Paris et Montréal, en plus de redémarrer ses opérations depuis les provinces françaises.