Air Transat reprend ses vols entre Toulouse et Montréal

Air Transat reprend ses opérations au départ de Toulouse à compter du 2 mai avec le décollage de son tout nouvel Airbus A321neoLR à destination de Montréal.



« Le lien qui unit la France et le Canada est très précieux. C’est donc un réel plaisir pour nous de rétablir nos vols directs au départ de Toulouse, route qui fait partie intégrante de notre programme aérien depuis plus de 30 ans et que nous exploitons aujourd’hui en exclusivité.



Nous savons que les voyageurs, que ce soit pour des vacances ou pour retrouver leurs proches, apprécient particulièrement la facilité de se rendre à leur destination finale sans escale. Nous sommes donc ravis de pouvoir à nouveau leur offrir ce service », a déclaré Cyril Cousin, Directeur d’Air Transat France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne.



Au plus fort de la saison, 4 vols directs seront proposés chaque semaine entre Toulouse et Montréal. "Les passagers auront aussi la possibilité de continuer leur voyage vers d’autres villes canadiennes grâce aux vols domestiques proposés par Air Transat et même d’arriver dans une ville et de repartir d’une autre grâce à l’offre multi-destination, très prisée et pratique pour visiter au mieux ce grand pays qu’est le Canada. " indique un communiqué de presse.