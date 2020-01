Airbnb : Catherine Powell nommée directrice des Expériences

Airbnb annonce la nomination de Catherine Powell au poste de directrice des Expériences Airbnb.



Anciennement à la Walt Disney Company, où elle a notamment occupé le poste de Présidente de Disneyland Paris, C. Powell a vécu et travaillé dans le monde entier au cours des deux dernières décennies.



A ce jour, il y a plus de 40 000 Expériences proposées dans plus de 1 000 villes à travers le monde.