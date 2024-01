Airbus : "2023 a été une année mémorable"

L'année 2023 a été une année mémorable pour l'activité avions commerciaux d'Airbus, avec un chiffre d'affaires exceptionnel et des livraisons dans la tranche haute de notre objectif

Un océan sépare Boeing et Airbus, non seulement au niveau des prises de commandes réalisées en 2023, mais aussi en termes d'actualité.Pendant que le constructeur américain est plongé en pleine tourmente, avec dorénavant une enquête ouverte par la FAA concernant le décroche d'une porte en plein vol, son concurrent européen affiche une dynamique contraire.Après une année 2022 décevante sur la capacité de l'entreprise basée à Blagnac, à pouvoir livrer les avions aux compagnies aériennes, l'exercice suivant a permis d'opérer quelques ajustements et trouver un rythme de croisière, plus en adéquation avec ses ambitions.", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.En tout, 735 avions commerciaux ont été livrés à 87 clients.