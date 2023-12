Airbus met Boeing KO en cette fin d'année 2023

Pour arriver à ces statistiques dantesques, Airbus a enregistré ces derniers jours des commandes XXL de Turkish Airlines (220 appareils, dont 150 A321, le best-seller d'Airbus, et 70 gros-porteurs A350), Avolon (100 avions A321neo), Azul Linhas Aéreas (quatre A330neos), easyJet (157 appareils de la famille A320neo) et pour finir Lufthansa, avec une commande de 40 Airbus A220.En tout les ateliers toulousains et aux quatre coins de l'Europe ont de quoi voir venir, car les équipes auraient 11 ans de travail devant elles ! Ce sont plus de 8 000 appareils qui garnissent le carnet de commandes, contre 6 000 pour Boeing, selon nos confrères des Echos. Des chiffres gonflés depuis de plus de 380 avions.Des annonces qui contrebalancent avec les objectifs de décroissance des émissions nécessaires pour le tourisme. Si ces appareils sont moins polluants, la démultiplication des trajets aériens et des avions dans le ciel ne devrait pas réduire l'empreinte du secteur, alors même que des experts appellent le tourisme à découpler sa croissance de celle de l'aérien.