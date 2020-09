Airbus : quel est le bilan des commandes depuis le début de l'année ?

En cette période plus que délicate pour l'aérien européen et mondiale, le moindre signal positif fait office de victoire.Alors que depuis le début de l'année les mauvaises nouvelles et les annulations de commande sont devenues la règle, Airbus a enregistré au mois d'août 2020, une commande.L'unique chèque a été signé pour un ACJ320neo. Dans le même temps, fait rare à noter, aucune annulation est parvenu dans les bureaux toulousains du constructeur européen, un quasi-soulagement.Il est difficile de comparer avec les résultats de l'année dernière à la même période, toutefois pour rappel en 2019, Aibus avait enregistré des commandes pour un total de 1 000 avions.