AlUla : Catherine Pégard nommée Directrice du Développement culturel d'AFALULA

Je me réjouis d’accueillir Catherine Pégard, l'une des figures les plus respectées du patrimoine et de la culture en France. Son parcours remarquable à la tête du Château de Versailles, où elle a su accroître l'influence mondiale de cette institution emblématique, sera un atout majeur pour faire rayonner le territoire d’AlUla au-delà des frontières.



Cette nomination marque également l'aboutissement de la réorganisation interne que j’ai initiée il y a quelques mois. Nous entamons en effet la deuxième phase du développement de ce grand projet, avec l'ambition de renforcer encore davantage la coopération franco-saoudienne au service d’AlUla, référence mondiale et durable en matière de tourisme et de culture.

» a précisé Jean-Yves Le Drian Président d'AFALUL.