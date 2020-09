Alain Griset (ministre des PME) : "nous avons bien conscience de la difficulté des acteurs du tourisme"

Le gouvernement ne ménage pas ses efforts et ses ministres pour sauver le soldat "Tourisme".



Les ministres s'enchaînent au chevet de notre industrie.



Après Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Baptiste Djebbari ou encore Bruno Le Maire, voici venu un nouvel interlocutaire gouvernemental pour les acteurs du tourisme.



Alain Griset, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, a reçu mercredi 9 septembre 2020, des représentants des acteurs du voyage.