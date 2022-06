Alfred Hôtels, nouvelle enseigne hôtelière, débute avec 20 M€

, 35 ans, en charge des opérations, cumule 15 ans d’expérience d’hôtellerie internationale à différents postes de direction opérationnelle, au sein des groupes Kempinski, Accor, puis ces dix dernières années chez Hyatt dans 4 établissements différents.31 ans, en charge des finances, annonce 10 ans d’expérience, essentiellement dans des établissements du groupe Hyatt : Hyatt Roissy, Hyatt Doha, Hyatt Regency Etoile, Hôtel du Louvre.47 ans, en charge du développement, totalise 25 ans d’expérience au sein d’Air France, de Pierre & Vacances et du groupe Accor pour lequel il occupe pendant quinze ans différents postes de directeur d’hôtel en Asie et à Moscou où il a été Vice-Président des opérations Russie / CIS.Leur partenaire Braxton AM est une société d'investissement et de gestion d'actifs spécialisée sur les opérations immobilières à haut rendement et forte création de valeur. Créée en 2016 et basée à Paris, la société a désormais 500 M€ sous gestion, 5 fonds et plus de 50 actifs en portefeuille (logistique, bureau, co-living, hôtellerie, résidentiel géré, promotion, investissements sociaux).