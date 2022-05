Hôtellerie : comment la technologie peut stimuler l’écosystème de la vente de gros

Traditionnellement, les grossistes achètent des chambres en gros et les revendent de manière statique aux agents de voyages et aux OTA.



Cependant, le marché évolue rapidement à mesure que le nombre de sites tiers et de canaux de distribution cherchant à acheter des inventaires d’hôtels augmente.



L’un des principaux moteurs de cette tendance est la technologie API (interface de programmation d’application), qui permet à une interface logicielle d’offrir un service à d’autres logiciels. Par exemple, il devient ainsi beaucoup plus facile pour une compagnie aérienne de vendre une chambre d’hôtel via son propre site Web.



Pour cette raison, l’inventaire de gros est consommé par une plus grande variété de segments B2B : les institutions financières qui disposent souvent d’importants programmes de récompenses pour fidéliser leurs clients, les compagnies aériennes qui souhaitent élargir leur gamme de produits de voyage afin d’accroître leur chiffre d’affaires, les organismes d’adhésion, ou encore les affiliés.



Un marché d’API ouvert facilite nettement la distribution de l’inventaire sur une plus grande variété de canaux.



À mesure que le nombre de canaux de distribution B2B augmente, les hôtels ont de plus en plus besoin de pouvoir s’y connecter. Par exemple, certains publics évoluent dans un « environnement clos » avec une devise unique qui ne peut être dépensée que dans ce dernier ; c’est notamment le cas des programmes de fidélité via les cartes de crédit.



Les points de fidélité sont le seul moyen pour les clients d’acheter une chambre d’hôtel. S’ils sont hors de portée et que les gestionnaires ne sont pas intégrés à ce canal, les clients se connecteront ailleurs. Les grossistes sont essentiels pour atteindre les clients via ces canaux uniques.