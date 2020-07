Alitalia étoffe ses vols vers la Sicile et Bari au départ de Rome et Milan

Alitalia étoffe ses vols au départ de Rome et de Milan à partir du 10 juillet vers la Sicile : Catane et Palerme et Bari dans le Pouilles.



Sur les liaisons Rome-Catane et Rome-Palerme, les fréquences passeront de 10 à 12 vols par jour (aller et retour), tandis que sur les liaisons Milan-Catane et Milan-Palerme, les vols passeront de 6 à 8 vols par jour.



La liaison entre Milan et Bari, qui a été rétablie début juin, verra ses fréquences passer de 2 à 4 par jour.



Sur les liaisons entre Rome et la Sicile, Alitalia ajoutera un vol à destination de Palerme à 11 heures et un vol à destination de Catane à 15h10 à ceux déjà assurés au départ de Fiumicino ; les vols supplémentaires à destination de Rome décolleront de Palerme à 13 heures et de Catane à 17h15.