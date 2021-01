Alpes françaises : le Club Med annule tous les séjours jusqu’au 27 février inclus

"Nous sommes dans l’attente des décisions du gouvernement pour savoir si nos Resorts pourront opérer en mars et avril",

"nous pensons aux milliers de familles qui voulaient bénéficier de vacances en liberté et en sécurité dans nos magnifiques Club Med situés au cœur de la beauté des Alpes françaises (...) Nous pensons aussi à nos équipes formidables de 4 000 G.O et G.E (...) Nous pensons enfin à tous les habitants et aux acteurs professionnels des territoires de la montagne".

Suite aux dernières annonces du gouvernement français qui a décidé de la non réouverture des remontées mécaniques au 1er février 2021, le Club Med annule les séjours prévus jusqu’au 27 février inclus dans tous ses Resorts des Alpes françaises.précise le marque au trident.Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med a réagi dans un message envoyé à la presse à la décision de ne pas ouvrir les stations de ski en février :