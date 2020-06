Alpitour : Bravo Club renonce à l'ouverture de ses Clubs pour cet été 2020

Sont concernées :



- toutes les réservations de voyage qui devaient avoir lieu en 2020 dans un des Bravo Club qui n’ouvrent en principe qu’en été (Espagne, Grèce, Italie) ;

- toutes les réservations de voyage qui devaient avoir lieu entre

 Le 16 mars 2020 et le 6 septembre 2020 pour le Bravo Club Andilana

Beach (Nosy Be)

 Le 16 mars 2020 et le 6 septembre 2020, pour le Bravo Club Kiwengwa

(Zanzibar)

 Le 15 mars 2020 et le 16 octobre 2020 pour le Bravo Club Caribe Playa

(République Dominicaine)

 Le 16 mars 2020 et le 17 octobre 2020 pour le Bravo Club Golf Beach

(Tunisie),

 Le 14 mars et le 6 octobre 2020 pour le Bravo Club Allegro Agadir (Maroc)

 Le 14 mars 2020 et le 17 octobre 2020 pour le Bravo Club Sifawi (Oman)

 Le 16 mars 2020 et le 16 octobre 2020 pour le Bravo Club Arenal (Cuba)

 Le 15 mars 2020 et 19 novembre 2020 pour le Bravo Club Vila do Farol

(Cap Vert)

 Le 14 mars 2020 et 16 octobre 2020 pour le Bravo Club Khao Lak

(Thaïlande)

 Le 15 mars 2020 et 17 octobre 2020 pour le Bravo Club Ho Tram Beach

(Vietnam)

 Le 16 mars et le 06 juin 2020 pour le Bravo Club Pavo Real

 Le 16 mars et le 30 avril 2020 pour le Bravo Club Salalah